İbrahim Hatipoğlu: "Trippier listemizde yok"

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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İbrahim Hatipoğlu: 'Trippier listemizde yok'
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23 Temmuz 2024 17:17
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Radyospor'dan Ayhan Şensoy'a konuşan Hatipoğlu, Kieran Trippier iddialarını yalanlayarak, "Trippier gündemimizde yok." ifadelerini kullandı.



"JELERT İLE İLGİLENİYORUZ"

Kopenhag forması giyen Elias Jelert ile ilgilendiklerini açıklayan Hatipoğlu, "Şu an görüşme halinde olduğumuz 3 sağ bek var. Bunlardan biri Kopenhag'tan Elias Jelert. Kısa sürede sağ bek transferini açıklayacağız" sözlerini sarf etti.
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