İbrahim Hatipoğlu'ndan Zalewski açıklaması!

Galatasaray'ın Roma'dan transfer etmek istediği Nicola Zalewski için İtalya'dan son gün görüşmelerin sürdüğü iddiası gelirken, sarı-kırmızılı yönetim bu haberleri yalanlandı.
Sarı-kırmızılı takımın Futbol A.Ş.'den sorumlu yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, Zalewski ile görüşmelerin perşembe akşamı sonlandığını açıkladı.
İbrahim Hatipoğlu, gazeteci Levent Tüzemen'e yaptığı açıklamada "Nicola Zalewski ile görüşmeleri dün (perşembe) akşam sonlandırdık. Bugün (cuma) çıkan haberler yalan İtalyanlar planlı olarak bu haberleri çıkarıyor." ifadelerini kullandı.
NEDEN GÖRÜŞMELER BİTTİ?
Galatasaray, Nicola Zalewski'nin 3,2 milyon euro maaş, en az 4 yıllık sözleşme, 500 bin euro imza parası, başarı bonusu, 15 milyon euro serbest kalma bedeli ve menajerlik ücreti istemesinin ardından transfer görüşmelerini noktaladı.
GALATASARY'I GERİ ÇEVİRDİ!
Polonya basınından Meczyki'nin haberine göre ise Galatasaray ile Roma, Zalewski transferi için anlaşmaya vardı ancak sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Zalewski, Galatasaray'ın son teklifini de kabul etmedi.
Zalewski'nin kışın istediği kulübe imza atmak ve imza parası almak istediği için Galatasaray'dan yüksek rakamlar talep ettiği belirtildi.
ROMA'DA KADRO DIŞI KALDI!
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Nicola Zalewski'nin Roma ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek. Roma, sarı kırmızılı takımın teklifini kabul etmeyen Polonyalı oyuncuyu kadro dışı bıraktı.
2021 yılından bu yana Roma'nın A takımında forma giyen Zalewski, İtalyan ekibinde çıktığı 109 maçta 2 gol attı ve 7 asist yaptı.
Sarı-kırmızılı takımın Futbol A.Ş.'den sorumlu yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, Zalewski ile görüşmelerin perşembe akşamı sonlandığını açıkladı.
İbrahim Hatipoğlu, gazeteci Levent Tüzemen'e yaptığı açıklamada "Nicola Zalewski ile görüşmeleri dün (perşembe) akşam sonlandırdık. Bugün (cuma) çıkan haberler yalan İtalyanlar planlı olarak bu haberleri çıkarıyor." ifadelerini kullandı.
NEDEN GÖRÜŞMELER BİTTİ?
Galatasaray, Nicola Zalewski'nin 3,2 milyon euro maaş, en az 4 yıllık sözleşme, 500 bin euro imza parası, başarı bonusu, 15 milyon euro serbest kalma bedeli ve menajerlik ücreti istemesinin ardından transfer görüşmelerini noktaladı.
GALATASARY'I GERİ ÇEVİRDİ!
Polonya basınından Meczyki'nin haberine göre ise Galatasaray ile Roma, Zalewski transferi için anlaşmaya vardı ancak sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Zalewski, Galatasaray'ın son teklifini de kabul etmedi.
Zalewski'nin kışın istediği kulübe imza atmak ve imza parası almak istediği için Galatasaray'dan yüksek rakamlar talep ettiği belirtildi.
ROMA'DA KADRO DIŞI KALDI!
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Nicola Zalewski'nin Roma ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek. Roma, sarı kırmızılı takımın teklifini kabul etmeyen Polonyalı oyuncuyu kadro dışı bıraktı.
2021 yılından bu yana Roma'nın A takımında forma giyen Zalewski, İtalyan ekibinde çıktığı 109 maçta 2 gol attı ve 7 asist yaptı.