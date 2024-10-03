İbrahim Hatipoğlu: 'Galatasaray'ı tanıyacaklar'

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Rigas Skola karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.
İbrahim Hatipoğlu, "Riga, dünya yıldızlarını izleyecek. Bizim takımımızda sadece dünya yıldızı Osimhen değil; başta Icardi, Muslera, Torreira, Mertens, Yunus bizim takımımız yıldızlardan oluşan bir takım. Bu akşam herkes dünya yıldızlarını izleyecek. Rigalılar, Osimhen'i artık TV'den izleyecek. Galatasaray kadrosu her zaman yıldızlarla doludur. Bu yıl da böyle bir kadro var. Bu kadronun en büyük hedefi Avrupa'da başarılı olmak." ifadelerini kullandı.
Hatipoğlu, ayrıca, "Letonya küçük bir ülke, 2 milyondan az bir nüfus var. Futbol burada popüler spor değil, basketbol, buz hokeyi daha ilgi çekici ama bugün tam bir futbol şehri oldu. Temel sebebi Galatasaray. Galatasaray gittiği her yerde ciddi taraftar kitlesiyle var oluyor. O şehre hareket getiriyor. Bugün tüm taraftarlarımızla birlikte keyifli mücadele izleteceğiz. Rigalılar, Galatasaray'ı tanıyacak. Bence ondan da büyük bir keyif alacaklardır." sözlerini sarf etti.
İbrahim Hatipoğlu, "Riga, dünya yıldızlarını izleyecek. Bizim takımımızda sadece dünya yıldızı Osimhen değil; başta Icardi, Muslera, Torreira, Mertens, Yunus bizim takımımız yıldızlardan oluşan bir takım. Bu akşam herkes dünya yıldızlarını izleyecek. Rigalılar, Osimhen'i artık TV'den izleyecek. Galatasaray kadrosu her zaman yıldızlarla doludur. Bu yıl da böyle bir kadro var. Bu kadronun en büyük hedefi Avrupa'da başarılı olmak." ifadelerini kullandı.
Hatipoğlu, ayrıca, "Letonya küçük bir ülke, 2 milyondan az bir nüfus var. Futbol burada popüler spor değil, basketbol, buz hokeyi daha ilgi çekici ama bugün tam bir futbol şehri oldu. Temel sebebi Galatasaray. Galatasaray gittiği her yerde ciddi taraftar kitlesiyle var oluyor. O şehre hareket getiriyor. Bugün tüm taraftarlarımızla birlikte keyifli mücadele izleteceğiz. Rigalılar, Galatasaray'ı tanıyacak. Bence ondan da büyük bir keyif alacaklardır." sözlerini sarf etti.