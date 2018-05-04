İbrahim Hacıosmanoğlu'nun FETÖ iddiası boş çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suöçlar Soruşturma Bürosu tarafından Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun şikayeti üzerine yürütülen dava sonucunda 18 hakem ve yöneticinin FETÖ/PDY ile ilgisi olmadığı tespit edildi.İstanbul Cumhuriyet Savcısı Bahtiyar San imzalı kararda, Adil Sinem, Bahattin Duran, Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Cüneyt Çakır, Çağatay Şahan, Deniz Ateş Bitnel, Deniz Çoban, Emre Altun, Eser Birinci, Gökmen Olgaç, Hüseyin Karaahmetoğlu, İlker Meral, Kutluhan Bilgiç, Mustafa Sönmez, Serkan Ergün, Süleyman Abay ve Tarık Ongun hakkında delil yetersizliği ve mükerrer soruşturma olması nedeniyle "Kamu adına konuşturmaya yer olmadığı" kararı verildi.Bunun üzerine İbrahim Hacıosmanoğlu'nun FETÖ/PDY üyesi olmakla suçladığı ve aklanan hakemler ve PFDK eski başkanı, Hüseyin Karaahmetoğlui Trabzonspor'un eski başkanı Hacıosmanoğlu için "iftira ve suç isnat" suçundan ceza davası açacak."Müşteki İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu vekili Av. Köksal Kızıltaş'ın 14/10/2016 tarihinde İstnbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına vermiş olduğu dilekçe ve müşteki İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun avukat eşliğinde 14/10/2016 tarihinde vermiş olduğu ifadesinde, o dönem MHK başkanı olan ve FETÖ/PDY üyesi olduğunu düşündüğü MHK başkanı Kuddusi Müftüoğlu ile 2015-2016 sezonundaki Trabzonspor - Galatasaray, Trabzonspor - Torku Konyaspor ve Trabzonspor - Gaziantep maçlarını yöneten tüm hakemlerden ve kendisini 9 ay 10 gün mevzuatlara aykırı ve şifreli bir şekilde ceza almasına sebebiyet veren ve FETÖ / PDY üyesi olduğunu düşündüğü PFDK başkanı HÜseyin Karaahmetoğlundan ve ayrıca TFF içerisinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen kişilerden şikayetçi olması üzerine soruşturmaya geçilmiş ise de,Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde çalışan yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı şüpheliler hakkında 01/12/2016 tarihinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma sulundan gerekli araştırma yapılması üzerine müzekkere yazıldığı,Şüpheliler hakkında yapılan araştırma sonucunda İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 47909274-92815.2015(63044) sayı, 03/2018 tarihli yazısına konu havuz sorgusuna ilişkin arşiv araştırma tutanağında,Şüphelilerden Adil Sinem, Bahattin Duran, Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Cüneyt Çakır, Çağatay Şahan, Deniz Ateş Bitnel, Deniz Çoban, Emre Altun, Eser Birinci, Gökmen Olgaç, Hüseyin Karaahmetoğlu, İlker Meral, Kutluhan Bilgiç, Mustafa Sönmez, Serkan Ergün, Süleyman Abay ve Tarık Ongun'un ByLock kaydının bulunmadığı, örgütle iltisakı ve irtibatının bulunmadığı, örgüte ait herhangi bir kurum, dernek, vakıf ve şirkette kaydının olmadığı ayrıca şahsın Bank Asya'da hesabının bulunmadığı ve örgütün tepe yönetimiyle irtibatının da tespit edilemediği,Şüpheliler hakkında atılı suçtan delil yetersizliği ve mükerre soruşturma olması nedeniyle 5271 sayılı CMK.nun 223/2.e maddesi uyarınca KAMU ADINA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINAŞüphelilerin soruşturma dosyası kapsamında ifadesi alınmamış olduğundan, KARARIN ŞÜPHELİYE TEBLİĞİNE YER OLMADIĞINA,Kararın müşteki ve vekiline TEBLİĞİNE" karar verildi.