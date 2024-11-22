İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Yabancı hakem gelmeyecek'

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, HT Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu.



Hacıosmanoğlu, son zamanlarda sıkça konuşulan yabancı hakem iddiaları hakkında konuştu.



İşte o açıklamalar:



"YABANCI HAKEM GELMEYECEK"



"Ben olduğum sürece bu ülkeye yabancı hakem gelmeyecek."



"GENÇ PIRIL PIRIL HAKEMLERİMİZ VAR"



"Bugün hakem semineri vardı federasyonda. Gerekli konuşmaları arkadaşlarımızla yaptık. Söylememiz gereken şeyleri söyledik. Bu yabancı konusunun en çok hakemleri rahatsız etmesi lazım. Baktığımız zaman genç pırıl pırıl hakemler var. Ben burada olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek. Bir daha söyleyeyim, ben olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek. Kulüplerin yabancı hakem istemesi doğal hakları. Geçen sezon da yapılan bir uygulama. Herkes bizim samimiyetimize inanıyor. Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz."