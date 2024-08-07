İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Montella açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılan seçim sonrası Mehmet Büyükekşi'nin yerine göreve gelen İbrahim Hacıosmanoğlu, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.



Hacıosmanoğlu; A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.



"MONTELLA İLE DEVAM EDECEĞİZ"



Hacıosmanoğlu açıklamasında, "Güzel bir jenerasyon yakaladık. Montella takımın başında. Kendisiyle devam edeceğiz. Süper Kupa maçında görüştük. Toplantı yapacağız. Onlara daha iyi ortamlar sağlamak görevimiz. 9 yaşında kızım var, Hollanda'ya elendikten sonra üzüldü, baba sen Türk futbolunun başına geç, bu bitti ama Dünya Kupası var, şampiyon olacağız dedi. Onun temiz kalbiyle Cenab-ı Allah inşallah nasip eder." ifadelerini kullandı.





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