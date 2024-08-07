İbrahim Hacıosmanoğlu: "Hakan Çalhanoğlu beni aradı"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kendisini aradığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Hakan Çalhanoğlu beni aradı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ağustos 2024 11:30
Son güncelleme 07 Ağustos 2024 13:10
Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılan seçim sonrası Mehmet Büyükekşi'nin yerine göreve gelen İbrahim Hacıosmanoğlu, beIN Sports'a konuştu.

Hacıosmanoğlu, İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kendisini aradığını açıkladı.

İşte o açıklama;

"Beni İtalyan bir numara aradı ama kayıtlı olmayan numaraları açmıyorum. Sonra bir mesaj geldi, 'Başkanım ben Hakan Çalhanoğlu, arayabilir miyim?' yazıyordu. Kaptan aradığında ilk söylediği 'gözümüz aydın' oldu. Bir takımın kaptanı gözümüz aydın demez, hayırlı olsun der. Burada bile mesaj var. Bu futbolcuların öz güvenini yerine getireceğiz."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery