İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Hakan Çalhanoğlu beni aradı'

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılan seçim sonrası Mehmet Büyükekşi'nin yerine göreve gelen İbrahim Hacıosmanoğlu, beIN Sports'a konuştu.



Hacıosmanoğlu, İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kendisini aradığını açıkladı.



İşte o açıklama;



"Beni İtalyan bir numara aradı ama kayıtlı olmayan numaraları açmıyorum. Sonra bir mesaj geldi, 'Başkanım ben Hakan Çalhanoğlu, arayabilir miyim?' yazıyordu. Kaptan aradığında ilk söylediği 'gözümüz aydın' oldu. Bir takımın kaptanı gözümüz aydın demez, hayırlı olsun der. Burada bile mesaj var. Bu futbolcuların öz güvenini yerine getireceğiz."





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