İbrahim Hacıosmanoğlu; ''Golü atmamak için yengeç gibi sola gitti''

Trabzonspor'un eski başkanı Hacıosmanoğlu, Başakşehir-Alanya maçında Bakasetas'ın kale boşken şut çekmemesine dair önemli bir yorumda bulundu

İbrahim Hacıosmanoğlu; ''Golü atmamak için yengeç gibi sola gitti''
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29 Haziran 2020 11:40
Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 27. hafta oynanan Başakşehir- Alanyaspor maçında Akdeniz ekibinin futbolcusu Bakasatas'ın, boş kaleye gol atmadığını belirterek internethaber'e şunları söyledi:

"BUNDA ART NİYET VAR"

"Maç 0-0… Cisse sağ taraftan topu o bize ceza sahası dışından gol atma başarısı gösteren arkadaşa (Bakasetas) çıkartıyor. Kale karşısında bomboş, topa vurmuyor. Yengeç gibi sola doğru gidiyor. Kaleci kapatsın, ondan sonra atayım kalecinin üzerine diye… Normal maçta bu pozisyonlar oluyor ama 1 hafta sonra aynı arkadaş Trabzonspor'a gol atıp Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i eliyormuş gibi seviniyorsa, bunda art niyet var. Kirli ilişkilerle yavru İstanbul takımı Başakşehir'e karşı bize ayak oyunları ile şampiyonluğu kaybettirirlerse bu camia bunu unutmaz."



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