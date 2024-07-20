İbrahim Hacıosmanoğlu: "Geçmiş, geçmişte kaldı"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçmiş dönemdeki sert açıklamaları hakkında konuştu.

Haber; Haberturk.com, Fotoğraf; AA
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İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Geçmiş, geçmişte kaldı'
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20 Temmuz 2024 20:16
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçmiş dönemdeki sert açıklamaları hakkında konuştu.

Habertürk'e konuşan Hacıosmanoğlu, "Bugüne kadar hep sert, kavgacı mizacınızla bildik gördük sizi. Bu bagaj sizin önünüze sıkça çıkacak. Ne dersiniz?" sorusuna, "Geçmiş orada kaldı. Futbol ailesini kucaklayacağız. Sevgi her şeyin üstesinden gelir. Geçmişte yaptıklarım bir kulüp aidiyetinden kaynaklanmaktaydı. Artık ailenin lideriyim." cevabını verdi.

281 delegenin 7 sandıkta oy kullandığı ve 18 oyun geçersiz sayıldığı seçimin sonunda İbrahim Hacıosmanoğlu, Büyükekşi'nin topladığı 129 oya karşı 134 oyla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilmişti.
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