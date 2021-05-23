İbrahim Çolak: 'Olimpiyat, bu işin zirvesi!'

Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, Tokyo Olimpiyatları'nda başarılı bir performans sergileyeceklerine inandığını söyledi.



2019 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde ilk sırayı aldıktan sonra, bu yıl düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da rakiplerini geride bırakan İbrahim Çolak, Bolu'daki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda olimpiyat oyunları için hazırlanıyor.



Zorlu bir kamp dönemi geçiren İbrahim Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerini aktardı.



Kamp ortamının güzel olduğunu belirten Çolak, "Farklı salonlarda aynı antrenmanı yapabilmeyi de öğreniyorum. Her şekilde antrenmanlarla kendimi hazırlıyorum. Gerçekten yorucu geçiyor. Buradaki antrenman programı bir tık daha zor. Bir hafta içerisinde 1-2 antrenman daha fazla yapmış oluyoruz. Çalışmak için geldik buraya ve elimizden geldiği kadar da yüklenmeye, iyi bir performans çıkartmaya gayret gösteriyoruz." diye konuştu.



Bolu kampında haftada 6 gün antrenman yapacaklarını aktaran milli cimnastikçi, "Dört gün çift antrenman, iki günü ise tek antrenman şeklinde olacak. Bir antrenmanımız yaklaşık 3 saat sürüyor. Günlük 5-6 saatimi cimnastik salonunda geçiriyorum diyebilirim. Gerçekten yorucu bir program." ifadelerini kullandı.



"Güzel işler çıkartacağımıza inanıyorum"



Tokyo'da ilk olimpiyat oyunlarına katılacağına dikkati çeken Çolak, şunları kaydetti:



"O yüzden heyecanlı olacağım kesin. Şu anda yavaş yavaş başlıyor o heyecan. Oraya gidince olimpiyat heyecanı daha fazla olacaktır. Geçmiş yıllarda katıldığım yarışmalarda elde ettiğim tecrübeler sayesinde, olimpiyatta heyecanımı kontrol edebileceğimi düşünüyorum. İnşallah da öyle olur ve Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda gösterdiğim başarıyı olimpiyata da taşıyabilirim. Orada ülkemi bir kez daha mutlu edip gururlandırmak istiyorum. Gerçekten olimpiyat bu işin zirvesi. Orada da bir şeyler başarabilirsek, ismimiz bir kez daha tarihe yazılacak. O yüzden ben ve takım arkadaşlarımın güzel işler çıkartacağımıza inanıyorum."



Olimpiyatlarda, 2019 yılında yapılan Dünya Şampiyonası'nda yarıştığı rakiplerinin olacağını vurgulayan Çolak, en büyük iki rakibinin Yunan ve Çinli sporcular olduğunu bildirdi.



Literatürde "Çolak" isminde bir hareketinin bulunduğunu hatırlatan İbrahim Çolak, "Bu konuda gerçekten çok mutluyum böyle bir şey başarabildiğim için. Bunun benim için manevi değeri çok daha başka. Bu sefer gerçek anlamda ismimi tarihe yazdırmış oldum. Olimpiyat oyunlarından sonra yavaş yavaş 'Çolak 2' diye hareket çalışmalarına başlayabiliriz." şeklinde konuştu.



Çocuklara ve gençlere tavsiyelerde de bulunan milli cimnastikçi, sözlerini şöyle tamamladı:



"Spor, hayatlarının bir parçası olmak durumunda. Mümkünse spora cimnastik ile başlamalarını tavsiye ediyorum. Cimnastik bütün sporların temeli. Cimnastikten sonra başka bir spor branşına gitseler de başarılı olacaklardır. Kendilerine hedef belirlemeleri de gerek. Büyük hedefler için çok çalışmaları, sabretmeleri ve fedakarlıklar yapmaları gerekiyor. Bu küçük yaştan büyüyene kadar devam ediyor. Ben de birçok şeyden fedakarlık yapıyorum."



