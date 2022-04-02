İbrahim Çolak'dan gümüş madalya başarısı!

Milli cimnastikçi Halil İbrahim Çolak, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Azerbaycan ayağında gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İbrahim Çolak'dan gümüş madalya başarısı!
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02 Nisan 2022 14:20
Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Azerbaycan ayağında yarışan İbrahim Çolak, erkekler halka aletinde gümüş madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'de düzenlenen organizasyonda erkekler halka aleti ve kadınlar asimetrik paralel finalleri yapıldı.

İbrahim Çolak, halka aleti finalinde elde ettiği 14,766 puanla podyumun 2. basamağına çıktı.

Bir diğer milli sporcu Sevgi Seda Kayışoğlu ise büyüklerdeki ilk uluslararası turnuva deneyimini yaşadı. 16 yaşındaki Sevgi Seda, asimetrik paralel finalini 12,266 puanla 6. sırada tamamladı.

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