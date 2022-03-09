Adem Asil: "Bizim için çok iyi bir motivasyon oldu"

Almanya'da 28 Şubat'ta sona eren Cottbus Artistik Dünya Kupası'ndan halka aletinde kazandığı altın madalya ile 2022'ye iyi bir başlangıç yapan milli cimnastikçiile aynı müsabakada atlama masasında bronz madalya kazanan, hedeflerini anlattı.Dünya şampiyonu unvanlı İbrahim Çolak, zor bir organizasyon olan Dünya Kupası'nın güzel geçtiğini söyledi.Almanya'dan altın madalya ile döndüğü için mutlu olduğunu kaydeden İbrahim Çolak," diye konuştu.İbrahim Çolak, önlerinde Mısır ve Azerbaycan'daki Dünya Kupası mücadeleleri olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:2022'deki ilk yarışmasında bronz madalya kazanan Adem Asil de takım olarak iyi bir mücadele gösterdikleri Dünya Kupası'ndan 2 madalya ile döndüklerini söyledi.Adem Asil, 2022'ye güzel bir başlangıç yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:Henüz sene başında olmasına rağmen iyi bir seri çıkarttığını kaydeden Adem Asil,ifadelerini kullandı.