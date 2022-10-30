Sakatlığı nedeniyle 51. Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda yer alamayacak İbrahim Çolak, takım arkadaşlarının en iyi sonuçla ülkeye döneceklerine inandığını söyledi.



İBRAHİM ÇOLAK NEDEN YOK?



2019'daki Dünya şampiyonasında halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde Dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu İbrahim Çolak, antrenmanda sol el tarak kemiği kırıldığı için ağustos ayında ameliyat edildi.



Tedavi sürecinin ardından tekrar yarışmaya başlayan milli cimnastikçi, sakatlığının tam geçmemesi nedeniyle İngiltere'de yarın başlayacak Dünya Şampiyonası kadrosunda yer alamadı.



İbrahim Çolak yaptığı açıklamada, şubat ayına kadar tam olarak hazır hale geleceğine inandığını söyledi.



"OLİMPİYAT'A GİTMENİN İLK SEÇMESİ"



Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek arkadaşlarına başarılar dileyen İbrahim Çolak, şöyle konuştu:



"Ne kadar orada olamasam da dualarım, iyi dileklerim kalbim hep onlarla olacak. İnşallah güzel sonuçlarla geri dönerler. Çünkü bu takım olarak olimpiyata gitmenin ilk seçmesi. Güzel başarılar elde edeceklerine inanıyorum. Hem takım hem bireyseldi güzel sonuçlar olacaktır."



"BÜTÜN DUALARIM ONLARLA OLACAK"



Takımda olmadığı için üzgün olduğunu aktaran Çolak, şu ifadeleri kullandı:



"Bayağıdır bunu yaşamamıştım. İnsan birazcık üzülüyor. Şu açıdan üzülüyor; elim alçıda olsa, yeni sakatlanmış olsam tabii ki olmaz ama bir yarışmaya katılabilecek durumdaydım ama tabii ki yeterli değildim, bunu ben de biliyorum. Yani sonuç olarak takımda olmadığım için bir tık üzüldüm ama bir yandan kafam çok rahatladı. Çünkü hazır değilim ve dünya şampiyonası hem takım hem bireysel çok önemli, iyi sonuçlar alınması gereken bir yarışma."



İbrahim Çolak onların hep yanında olacağını tekrarlayarak, "Bütün dualarım onlarla olacak." dedi.





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