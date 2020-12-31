İbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşındadır? İbrahim Çelikkol evli mi? İbrahim Çelikkol dizileri

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31 Aralık 2020 12:57
İbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşındadır? İbrahim Çelikkol evli mi? İbrahim Çelikkol dizileri
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İBRAHİM ÇELİKKOL EVLİ Mİ? İBRAHİM ÇELİKKOL SEVGİLİSİ?

Oyuncu İbrahim Çelikkol 2017 yılında Mihre Mutlu ile evlenmiştir ve mutlu bir evlilikleri vardır. İbrahim Çelikkol evlidir ve 1 çocuk babasıdır.

İBRAHİM ÇELİKKOL YAŞI, İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol 14 Şubat 1982 yılında Kocaeli'nde dünyaya geldi. Kariyerine profesyonel modellik yaparak başlayan İbrahim Çelikkol hayatının bir döneminde profesyonel olarak Basketbol ile ilgilendi. Basketbol liginde oynayan İbrahim Çelikkol genç milli oldu. Basketbolu bıraktıktan sonra oyunculuk eğitimi alan yakışıklı oyuncu için dönüm noktası ise yönetmen Osman Sınav ile tanışması oldu.



İBRAHİM ÇELİKKOL EĞİTİMİ

Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu. Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi le oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de Final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013 2014 yılları arasında Merhamet dizisinde fırat kazan ı canlandırdı.2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.

İBRAHİM ÇELİKKOL NERELİ?

İbrahim Çelikkol nerelidir, İbrahim Çelikkol'ün kökeni neresi? sorularının cevabı belli oldu. Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.

İBRAHİM ÇELİKKOL DİZİLERİ

Pars Narkoterör
M.A.T
Keskin Bıçak
Karadağlar
Fetih 1453
İffet
Merhamet



İBRAHİM ÇELİKKOL FİLMLERİ

Sadece Sen
Reaksiyon
Seddülbahir 32 saat
Kördüğüm
Siyah Beyaz Aşk
Muhteşem İkili
Doğduğun Ev Kaderindir
Mesti Aşk

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