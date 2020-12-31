İbrahim Çelikkol kim ve kaç yaşında? İbrahim Çelikkol evli mi? İbrahim Çelikkol dizileri

İbrahim Çelikkol oyunculuğu ile televizyon ekranlarında, sinema perdesinde dikkatle takip edilen başarılı bir oyuncudur. Oyuncu İbrahim Çelikkol nereli, İbrahim Çelikkol kaç yaşında? İbrahim Çelikkol yaşı, İbrahim Çelikkol kimdir, İbrahim Çelikkol evli mi? İbrahim Çelikkol sevgilisi konularıyla ilgili resmi ve doğru bilgiler bulunmaktadır.O Ses Türkiye Yılbaşı'nda şarkı söyleyen İbrahim Çelilkkol nereli, İbrahim Çelikkol yaşı, İbrahim Çelikkol evli mi? sorularının cevapları biliniyor.Oyuncu İbrahim Çelikkol 2017 yılında Mihre Mutlu ile evlenmiştir ve mutlu bir evlilikleri vardır. İbrahim Çelikkol evlidir ve 1 çocuk babasıdır.İbrahim Çelikkol 14 Şubat 1982 yılında Kocaeli'nde dünyaya geldi. Kariyerine profesyonel modellik yaparak başlayan İbrahim Çelikkol hayatının bir döneminde profesyonel olarak Basketbol ile ilgilendi. Basketbol liginde oynayan İbrahim Çelikkol genç milli oldu. Basketbolu bıraktıktan sonra oyunculuk eğitimi alan yakışıklı oyuncu için dönüm noktası ise yönetmen Osman Sınav ile tanışması oldu.Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu. Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi le oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de Final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013 2014 yılları arasında Merhamet dizisinde fırat kazan ı canlandırdı.2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.İbrahim Çelikkol nerelidir, İbrahim Çelikkol'ün kökeni neresi? sorularının cevabı belli oldu. Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.Pars NarkoterörM.A.TKeskin BıçakKaradağlarFetih 1453İffetMerhametSadece SenReaksiyonSeddülbahir 32 saatKördüğümSiyah Beyaz AşkMuhteşem İkiliDoğduğun Ev KaderindirMesti Aşk