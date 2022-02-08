İbrahim Akdağ: 'Ramazan'ın golü ilahi adalet'

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Yukatel Kayserispor'da savunma oyuncusu İbrahim Akdağ, karşılaşma sonrasında konuştu.



Tur atladıkları için mutlu olduklarını söyleyen Akdağ, "Tur atladığımız için çok mutluyuz. İnşallah bunun devamını getireceğiz. Ramazan'ın gol atmasını hepimiz çok sevindik. Ondan daha çok sevindik. Fenerbahçe'yi eleyebileceğimizi söylemiştim. Şükür, eledik." dedi.



Ramazan'ın gol atmasını "ilahi adalet" olarak değerlendiren İbrahim Akdağ, "Ramazan burada talihsiz bir penaltı pozistyonu yaşamıştı. İlahi adalet. Ramazan kardeşim bugün frikikten golü attı. Frikiğin başına geldiğinde Ramazan'ın atacağını hissettim. Kalbi çok temiz biridir Ramazan. Şükürler olsun ki çok sevindik. Bana sorsalar sen mi Ramazan mı atsın diye, Ramazan'ı seçerdim." ifadelerini kullandı.





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