İbrahim Akdağ: 'Fenerbahçe'yi eleyeceğiz'

Yukatel Kayserispor'un Atakaş Hatayspor'u 4-3 mağlup ettiği maçta Sarı-Kırmızılar'ın ilk golünü kaydeden İbrahim Akdağ, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



"FENERBAHÇE'Yİ ELEYECEĞİZ"



Kupa maçında Fenerbahçe ile oynayacakları maç ile ilgili konuşan Akdağ, "Fenerbahçe'nin şu anki durumu bizi hiç alakadar etmiyor. Sonuçta Fenerbahçe ile oynayacağız orada. Türkiye Kupası'nı neden almayalım? Bu niyetle çıkacağız maça ve Fenerbahçe'yi eleyeceğiz." dedi.





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