İbrahim Akdağ'dan Galatasaray tribünlerine 6 işareti

Kayserisporlu İbrahim Akdağ, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın 90+5. dakikasında kenara gelirken tribünlere eliyle 'Altı' işareti yaptı.



Bu hareket üzerine tribünlerden İbrahim Akdağ'a büyük tepki gösterdi. Maç devam ederken Galatasaraylı tribünler de şiddetli bir şekilde İbrahim'e tepkisini sürdürdü.



Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Semih Kaya, İbrahim Akdağ'ın üzerine yürüdü. Araya girenler kavgayı önledi.





İLGİLİ VİDEO