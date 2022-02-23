Ibra'dan frikik kullanmak isteyen Bennacer'e ilginç cevap!

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic, Roma maçında Ismael Bennacer ile yaşadığı ilginç bir olayı anlattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ibra'dan frikik kullanmak isteyen Bennacer'e ilginç cevap!
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23 Şubat 2022 16:47
Milan'ın golcüsü Zlatan Ibrahimovic, takım arkadaşı Ismael Bennacer ile yaşadığı bir olayı anlattı.

Zlatan Ibrahimovic yaptığı açıklamada, "Roma maçında frikikten önce Bennacer yanıma geldi, 'Dün idmanda hiçbirini kaçırmadım, ben vurayım mı?' dedi. 'Tamam, sen onları idmanda dene, maçlarda ben vururum' dedim. Güldü ve uzaklaştı." ifadelerini kullandı.

Ibrahimovic, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 19 maçta, 8 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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