İBO Show Star TV bu akşam izle yeni bölüm Cumartesi 6 Şubat full tek parça canlı yayın takip

Cumartesi akşamı 6 Şubat saat 20:00'de yeni bölümüyle ekranlara gelen İBO Show konukları yeni bölümüyle televizyonda yayınlanacak. Cumartesi akşamları saat 20.00'da ekranlara gelen İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Uzun bir aranın ardından İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu düzeldikten sonra İbrahim Tatlıses'in konuklarını ağırladığı İbo Show 12. bölüm konukları belli oldu. StarTV'de yayınlanan ve izleyenlerin keyifli anlar geçirdiği İbo Show yeni bölümüyle 6 Şubat Cumartesi akşam saat 20:00'de ekranlara geliyor.

06 Şubat 2021 13:36
İBO Show Star TV bu akşam izle yeni bölüm Cumartesi 6 Şubat full tek parça canlı yayın takip
Televizyon müzikli eğlence programı İBO Show yeni bölüm ve yeni konuklarıyla Cumartesi akşamları saat 20:00'e merakla bekleniyor. İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show yeni bölüm izle, İbo Show canlı yayın izle, İbo Show kesintisiz son bölüm full, Yeni bölüm son İbo Show yayın canlı izlemek için haberimize göz atabilirsiniz. Yeni konuklarıyla İbo Show yeni bölümüyle 12. bölüm konuklarıyla İbrahim Tatlıses'in sunumuyla Cumartesi günü yayınlanıyor. İbo Show yeni bölüm 12. bölümünde önemli sanatçıların ekrana geldiği yayında İbo Show canlı izle, İbo Show konukları 12. bölüm merakla bekleniyor.
İbo Show 6 Şubat 2021 Cumartesi akşamı da saat 20:00'de StarTV'de 10 bölüm olarak yeni bölüm yayınlanacak.

İBO SHOW YENİ BÖLÜM KONUKLARI, İBO SHOW 12. BÖLÜMDE KİM KONUK?

İbrahihm Tatlıses'in televizyon programı İbo Show'un 12. bölümde yer alacak konukları: Kamuran Akkor, Gülden Karaböcek, Ayşe Mine, Faruk Tınaz ve Ahmet Selçuk İlkan

İBO SHOW 12. BÖLÜM STAR TV YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İBO SHOW YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK, ÖZET BÖLÜM

İBO SHOW İLK BÖLÜM ÇOK İZLENMİŞTİ

Programın ilk bölümünde konuklar Şafak Sezer, Kutsi ve Deniz Seki'ydi. Ancak bu isimler tesadüfi olarak çağrılmadı. İbrahim Tatlıses'in silahlı saldırıya uğradığı 14 Mart 2011 yılında son konukları Deniz Seki ve Kutsi olmuştu. Elbisesi ve şarkılarıyla geceye damga vuran Sibel Can sosyal medyaya damga vurdu.

İBO SHOW 1. BÖLÜM İZLE

Milyonların özlediği 'İbo Show' 9 yıllık aradan sonra yeniden yayında.. Yıllar süren hasret sona eriyor ve 'İbo Show', çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. İlk bölümün konukları Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş.

SON BÖLÜM İBO SHOW İZLE TEK PARÇA



İBO SHOW 1. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANDI

İBO Şov 2021 sezonu ile ilgili araştırmalara başlayan vatandaşlar, İBO Şov hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? İbrahim Tatlıses'in 1993 yılında başladığı İbo Show yeniden ekranlarda.
İBO SHOW NEREDE ÇEKİLİYOR?

Star TV ekranlarında yayınlanan ve İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un nerede çekildiği belli oldu. İbo Show StarTV'nin İstanbul Maslak'ta Atatürk Oto Sanayi yakınındaki stüdyolarında çekiliyor.

İBO SHOW YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hayranları İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show yeni bölüm izle son bölüm full olarak ekranlara çıkıyor. İbo Show yeni bölümü 6 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlanacak ve ile ilgili detaylar ile birlikte merak edilenler haberimizde. Yeni bölümü İbo Show İBO Show hayranları Cumartesi akşamları ekran başına geçmeye devam ediyor.

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