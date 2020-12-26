İbo Show son bölüm canlı yayın StarTV izle, İbo Show 7. bölüm izlemek için ne yapabilirim?

Cumartesi akşamları saat 20.00'da ekranlara gelen İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Uzun bir aranın ardından İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu düzeldikten sonra İbrahim Tatlıses'in konuklarını ağırladığı İbo Show 7. bölüm konukları belli oldu. İbo Show yeni bölüm ile ilgili detaylar ile birlikte merak edilenler haberimizde.

26 Aralık 2020 09:03
İbo Show son bölüm canlı yayın StarTV izle, İbo Show 7. bölüm izlemek için ne yapabilirim?
İBO Şov 7. bölüm Star TV'de ekranlara gelecek. İBO Şov 2020 sezonu ile ilgili araştırmalara başlayan vatandaşlar, İBO Şov hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? İbrahim Tatlıses'in 1993 yılında başladığı İbo Show yeniden ekranlarda ve 7. bölümü ile yayınlanacak. Peki İbo Show ne zaman saat kaçta yayınlanacak? İbo Show hangi kanalda? İbo Show canlı izle, İbo Show 2020 gibi detayları merak eden vatandaşlar bulunuyor. 
İBO SHOW SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İBO SHOW her Cumartesi akşamı saat 20.00'de yayınlanacak. Bu hafta 26 Aralık 2020 Cumartesi akşamı da saat 20:00'de başlayacak.

İBO SHOW YENİ BÖLÜM KONUKLARI, İBO SHOW 7. BÖLÜMDE KİM KONUK?

İbo Show 7. bölümde İbrahim Tatlıses'in konukları Okan Bayülgen, Saba Tümer, Linet, Coşkun Sabah.

İBO SHOW 7. BÖLÜM CANLI İZLE, İBO SHOW YENİ BÖLÜM CANLI

İBO SHOW 7. BÖLÜM TANITIMI



İBO SHOW İLK BÖLÜM ÇOK İZLENMİŞTİ

Programın ilk bölümünde konuklar Şafak Sezer, Kutsi ve Deniz Seki'ydi. Ancak bu isimler tesadüfi olarak çağrılmadı. İbrahim Tatlıses'in silahlı saldırıya uğradığı 14 Mart 2011 yılında son konukları Deniz Seki ve Kutsi olmuştu. Elbisesi ve şarkılarıyla geceye damga vuran Sibel Can sosyal medyaya damga vurdu.

İBO SHOW 1. BÖLÜM İZLE

Milyonların özlediği 'İbo Show' 9 yıllık aradan sonra yeniden yayında.. Yıllar süren hasret sona eriyor ve 'İbo Show', çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. İlk bölümün konukları Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş.



İBO SHOW SON BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA YOUTUBE

İbrahim Tatlıses'in müzikli eğlence programı İbo Show son bölüm youtube üzerinden yayınlandı.

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