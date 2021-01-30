(İBO SHOW İZLE) 11. bölüm İbo Show yeni bölüm konukları, canlı izle İbo Show Cumartesi 30 Ocak yayın kesintisiz

StarTV'de yayınlanan ve izleyenlerin keyifli anlar geçirdiği İbo Show yeni bölümüyle 30 Ocak Cumartesi akşam saat 20:00'de ekranlara geliyor. Hayranları İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show yeni bölüm izle son bölüm full olarak ekranlara çıkıyor. İbo Show yeni bölüm ile ilgili detaylar ile birlikte merak edilenler haberimizde. Yeni bölümü İbo Show İBO Show hayranları Cumartesi akşamları ekran başına geçmeye devam ediyor.

30 Ocak 2021 10:57
(İBO SHOW İZLE) 11. bölüm İbo Show yeni bölüm konukları, canlı izle İbo Show Cumartesi 30 Ocak yayın kesintisiz
Yeni konuklarıyla İbo Show yeni bölümüyle 11. bölüm konuklarıyla İbrahim Tatlıses'in sunumuyla Cumartesi günü yayınlanıyor. İbo Show yeni bölüm 10. bölümünde önemli sanatçıların ekrana geldiği yayında İbo Show canlı izle, İbo Show konukları 11. bölüm merakla bekleniyor. Televizyon müzikli eğlence programı İBO Show yeni bölüm ve yeni konuklarıyla Cumartesi akşamları saat 20:00'e merakla bekleniyor. İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show yeni bölüm izle, İbo Show canlı yayın izle, İbo Show kesintisiz son bölüm full, Yeni bölüm son İbo Show yayın canlı izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.
İbo Show 30 Ocak 2021 Cumartesi akşamı da saat 20:00'de StarTV'de 10 bölüm olarak yeni bölüm yayınlanacak.

İBO SHOW YENİ BÖLÜM KONUKLARI, İBO SHOW 11. BÖLÜMDE KİM KONUK?

İbrahihm Tatlıses'in televizyon programı İbo Show'un 11. bölümde yer alacak konukları: Muazzez Ersoy, Bülent Serttaş, Ali Sunal, Doğa Rutkay, Dansöz Didem Kınalı

İBO SHOW 11. BÖLÜM STAR TV YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İBO SHOW YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK, ÖZET BÖLÜM



İBO SHOW İLK BÖLÜM ÇOK İZLENMİŞTİ

Programın ilk bölümünde konuklar Şafak Sezer, Kutsi ve Deniz Seki'ydi. Ancak bu isimler tesadüfi olarak çağrılmadı. İbrahim Tatlıses'in silahlı saldırıya uğradığı 14 Mart 2011 yılında son konukları Deniz Seki ve Kutsi olmuştu. Elbisesi ve şarkılarıyla geceye damga vuran Sibel Can sosyal medyaya damga vurdu.

İBO SHOW 1. BÖLÜM İZLE

Milyonların özlediği 'İbo Show' 9 yıllık aradan sonra yeniden yayında.. Yıllar süren hasret sona eriyor ve 'İbo Show', çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. İlk bölümün konukları Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş.

SON BÖLÜM İBO SHOW İZLE TEK PARÇA



İBO SHOW 1. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANDI

İBO Şov 2021 sezonu ile ilgili araştırmalara başlayan vatandaşlar, İBO Şov hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? İbrahim Tatlıses'in 1993 yılında başladığı İbo Show yeniden ekranlarda.
İBO SHOW NEREDE ÇEKİLİYOR?

Star TV ekranlarında yayınlanan ve İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un nerede çekildiği belli oldu. İbo Show StarTV'nin İstanbul Maslak'ta Atatürk Oto Sanayi yakınındaki stüdyolarında çekiliyor.

İBO SHOW NE ZAMAN YAYINLANACAK, İBO SHOW SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Cumartesi akşamı 30 Ocak saat 20:00'de yeni bölümüyle ekranlara gelen İBO Show konukları yeni bölümüyle televizyonda yayınlanacak. Cumartesi akşamları saat 20.00'da Star TV'de ekranlara gelen İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Uzun bir aranın ardından İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu düzeldikten sonra İbrahim Tatlıses'in konuklarını ağırladığı İbo Show 11. bölüm konukları belli oldu.



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