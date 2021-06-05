(İBO SHOW CANLI İZLE) Cumartesi Star TV HD canlı yayın, 5 Haziran 2021 27. bölüm İbo Show izle
Canlı yayın İbo Show İBO Show 27. bölüm izle hayranları Cumartesi akşamları ekran başına geçmeye devam ediyor. StarTV'de yayınlanan ve izleyenlerin keyifli anlar geçirdiği İbo Show 27. bölüm yeni bölümüyle 5 Haziran Cumartesi akşam saat 20:00'de ekranlara geliyor. Hayranları İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show yeni bölüm izle son bölüm full olarak ekranlara çıkıyor. İbo Show 27. bölüm 5 Haziran 2021 ile ilgili detaylar ile birlikte merak edilenler haberimizde.
Yeni konuklarıyla İbo Show yeni bölümüyle 27. bölüm konuklarıyla İbrahim Tatlıses'in sunumuyla Cumartesi günü yayınlanıyor. İbo Show yeni bölüm 27. bölümünde önemli sanatçıların ekrana geldiği yayında İbo Show canlı izle, İbo Show konukları 27. bölüm merakla bekleniyor. Televizyon müzikli eğlence programı İBO Show yeni bölüm ve yeni konuklarıyla Cumartesi akşamları saat 20:00'e merakla bekleniyor.
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İbo Show 5 Haziran 2021 Cumartesi akşamı da saat 20:00'de StarTV'de 27. bölüm olarak yeni bölüm yayınlanacak.
İBO SHOW YENİ BÖLÜM KONUKLARI, İBO SHOW 27. BÖLÜMDE KİM KONUK?
İbo Show 27. bölümüyle bu cumartesi Saat 20:00'de Star TV'de, Programa bu hafta Gülben Ergen, Mehmet Ali Erbil, Mahmut Tuncer, Aydemir Akbaş ve Özgür Alter konuk oluyor.
İBO SHOW İLK BÖLÜM ÇOK İZLENMİŞTİ
Programın ilk bölümünde konuklar Şafak Sezer, Kutsi ve Deniz Seki'ydi. Ancak bu isimler tesadüfi olarak çağrılmadı. İbrahim Tatlıses'in silahlı saldırıya uğradığı 20 Mart 2011 yılında son konukları Deniz Seki ve Kutsi olmuştu. Elbisesi ve şarkılarıyla geceye damga vuran Sibel Can sosyal medyaya damga vurdu.
İBO SHOW 1. BÖLÜM İZLE
Milyonların özlediği 'İbo Show' 9 yıllık aradan sonra yeniden yayında.. Yıllar süren hasret sona eriyor ve 'İbo Show', çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. İlk bölümün konukları Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş.
İBO SHOW İZLE TEK PARÇA
İBO SHOW NEREDE ÇEKİLİYOR?
Star TV ekranlarında yayınlanan ve İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un nerede çekildiği belli oldu. İbo Show StarTV'nin İstanbul Maslak'ta Atatürk Oto Sanayi yakınındaki stüdyolarında çekiliyor.
İBO SHOW YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN NE ZAMAN
Cumartesi akşamı 6 Mart saat 20:00'de yeni bölümüyle ekranlara gelen İBO Show konukları yeni bölümüyle televizyonda yayınlanacak. Cumartesi akşamları saat 20.00'da ekranlara gelen İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Uzun bir aranın ardından İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu düzeldikten sonra İbrahim Tatlıses'in konuklarını ağırladığı İbo Show 16. bölüm konukları belli oldu.