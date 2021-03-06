İbo Show 6 Mart Cumartesi canlı yayın konukları tek parça kesintisiz StarTV

Yavuz Bingöl, Gülay, Niran Ünsal, İsmail Altunsaray ve Serpil Sarı

İBO SHOW NEREDE ÇEKİLİYOR?



Star TV ekranlarında yayınlanan ve İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un nerede çekildiği belli oldu. İbo Show StarTV'nin İstanbul Maslak'ta Atatürk Oto Sanayi yakınındaki stüdyolarında çekiliyor.



İBO SHOW YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN NE ZAMAN



Cumartesi akşamı 6 Mart saat 20:00'de yeni bölümüyle ekranlara gelen İBO Show konukları yeni bölümüyle televizyonda yayınlanacak. Cumartesi akşamları saat 20.00'da ekranlara gelen İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Uzun bir aranın ardından İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu düzeldikten sonra İbrahim Tatlıses'in konuklarını ağırladığı İbo Show 16. bölüm konukları belli oldu.





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