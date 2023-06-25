İBBSK'da hedef olimpiyatlara en çok sporcuyu göndermek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İBBSK) Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu, olimpiyatlara en çok sporcu gönderen kulüp olmayı hedeflediklerini söyledi.



Aslanoğlu, yaptığı açıklamada, kendileri için ülke menfaatlerinin her şeyin önünde geldiğini aktardı.



Sporcularının elde ettikleri başarılardan mutlu olduklarını ifade eden Aslanoğlu, "Hedefimiz, ülkemiz adına olimpiyatlara en çok sayıda sporcuyu götürmek. Burada sporculara destek oluyoruz. Sonuçta ülke menfaatleri en önde geliyor. Potansiyelli sporculara en iyi şekilde nasıl destek olacağımızı düşünüyoruz. 2024 Paris Olimpiyatları için hedeflerimiz var." ifadelerini kullandı.



Sporcularının son olarak Dünya Tekvando Şampiyonası'nda büyük başarılar elde ettiğini anlatan Aslanoğlu, "Tekvandoda dünyada ilk 3'e girebilecek potansiyeldeyiz. Eskiden kadın takımımız başarılı oluyordu ama şu anda erkek takımımız da çok başarılı. Tekvandoda biz Paris Olimpiyatları'ndan sonra dünyanın 1 numarası oluruz. Bu gençlerin çok başarılı olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



''ÜLKEMİZDE BÜYÜK BİR SPORCU KAYNAĞI VAR''



Erdem Aslanoğlu, Türkiye'nin yüksek genç nüfusuyla büyük bir sporcu kaynağının bulunduğunu dile getirdi.



Söz konusu kaynağın doğru yönetilmesi halinde Türkiye'nin sporda zirveye yerleşeceğine inandığını aktaran Aslanoğlu, "En önemli hedefimiz, ülkemizin menfaatleri. Türkiye'nin ve bayrağımızın en yukarıda olması. Ülkemizde büyük bir potansiyel ve sporcu kaynağı var. Bu doğru yönetilirse, ülkemiz sporda dünyanın zirvesinde olabilir." diye konuştu.



Aslanoğlu, sporcuların eğitim ve sporu aynı anda yürütmekte zorlandığını aktardı. Sorunun çözümünün spor politikasının baştan yapılmasında olduğunu vurgulayan Aslanoğlu, "Ülkemizdeki büyük potansiyeli görüyoruz fakat eğitimle spor bir araya geldiğinde çocuklar zorlanıyor. Buna özellikle çözüm bulmak gerekiyor. Bizim yatırımımız insana. Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının bu konuda bir arada çalışması gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.



Altyapılarındaki birçok sporcunun liseye ve üniversiteye giriş sınavlarında yol ayrımına geldiğini gözlemlediklerini anlatan Aslanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Altyapımızda çok önemli çocuklar vardı. Lise giriş sınavlarından dolayı çoğu 1 sene sporu bırakmak zorunda kaldı. Üniversite sınavlarında zaten çocuklar bir yol ayrımına giriyor. 'Okumak mı spora devam etmek mi?' diye düşünüyorlar. Küçük yaşlarda başarı elde edemediyse, orada yolları ayırıyor. Bunların çözülmesi lazım. Spor politikasının baştan yapılıp, ülkedeki genç nüfusun spora yönlendirilip, dünya zirvesine oynamamız gerektiğini düşünüyorum."









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