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İBB, Luka Babic'i transfer etti

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Hırvat forvet Luka Babic'i kadrosuna dahil etti.

Kaynak: AA
İBB, Luka Babic'i transfer etti
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03 Ağustos 2018 16:32
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Hırvat forvet Luka Babic'i kadrosuna dahil etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, 1991 doğumlu ve 2,01 metre boyundaki Babic'in bir yıllığına transfer edildiği bildirildi.

Turuncu-lacivertli kulübün basketbol şube sorumlusu Hakan Şahin, yaptıkları transferlerle takımın şekillenmeye başladığını belirterek, "Son olarak Hırvat forvet Luka Babic'i kadromuza kattık. Bir yabancı oyuncu daha alarak dış transferi kapatmak istiyoruz. 6 Ağustos Pazartesi günü yapacağımız sezon açılışında büyük ölçüde takımımızı kurmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

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