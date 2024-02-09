Haber Tarihi: 09 Şubat 2024 17:31 - Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024 17:31

İBB bursu 2. taksit ne zaman yatacak? 2024 İBB burs 2. taksit

İBB burs ne zaman yatacak? 2. taksit İBB burs tarihi 2024 bekleyişi sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bursu; 2 bin 500 TL olarak 3 taksit şeklinde ödenmektedir. Hatırlanacağı gibi İBB bursu ilk taksiti 20 Aralık'ta yatmıştı. Peki, "İBB bursu 2. taksit ne zaman yatacak? 2024 İBB burs 2. taksit 2500 TL ödemesi ayın kaçında yatacak? İşte detaylar...

İBB bursu 2. taksit ne zaman yatacak? 2024 İBB burs 2. taksit
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bursu 2. taksit ödemeleri, burs almaya hak kazanan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İlk taksit ödemelerini alan ve 2. taksit için gün saymaya başlayan öğrenciler, İBB bursunun yatırılacağı tarihle ilgili yapılacak olan duyuruyu bekliyor. Peki, İBB bursu 2. taksit ödemeleri yapıldı mı, ne zaman yapılacak? 2024 İBB bursu ne kadar?

İBB BURSU 2. TAKSİT NE ZAMAN YATACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bursu alan öğrencilerin merakla beklediği 2. taksit ödeme tarihi henüz netleşmedi. İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, öğrencilere ödeme detaylarını içeren bilgilendirme SMS'leri gönderecek. Ancak, şu an için kesin bir tarih belirtilmedi.

İBB bursları, 3 taksit halinde ödeniyor. Her bir taksit 2.500 TL olmak üzere toplamda 7.500 TL olarak veriliyor. İlk taksit Aralık ayında ödenmişti. Diğer taksitlerin Şubat ve Mart aylarında ödenmesi bekleniyor.

Özetle, İBB bursunun 2. taksitinin ne zaman yatırılacağına dair resmi bir duyuru henüz yapılmadı. Öğrencilerin cep telefonlarına gelecek olan SMS'leri takip etmeleri önemli. Güncellemeler geldikçe bilgilendirme yapılacak.

İBB BURS TAKSİTLERİ HANGİ AYDA ÖDENİYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan burs; 2.500 TL + 2.500 TL + 2.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde yatırılacak. Bursların aralık, şubat ve mart aylarında ödenmesi bekleniyor.

2023-2024 İBB BURSU NE KADAR?

İBB burs ücretleri 2023-2024 eğitim öğretim yılında toplam 7.500 TL olarak ödenecek.

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