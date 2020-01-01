Ibaka'nın talipleri arasında, Lakers olabilir!

Toronto Raptors forveti Serge Ibaka ile, birkaç takımın ilgilenmesinin beklendiği açıklandı.



Raptors'ın, bu ölü sezonda sınırsız bir serbest oyuncu olacak olan Ibaka için zorlu bir rekabete gireceği bildirildi.



Forbes.com ve Heavy.com'dan Sean Deveney'e göre, Los Angeles Lakers, Miami Heat ve ligdeki diğer takımların, veteran oyuncuyla sözleşme imzalamak için ilgi göstermesi bekleniyor:



"Raptors, Ibaka'yı tutmak için hala favori takım. Ama ayrılırsa, bunu sadece şampiyonluk şansı elde etmek için yapacaktır - (Boston) Celtics, (Los Angeles) Clippers, Heat, (Dallas) Mavericks ve (Portland) Trail Blazers gibi takımlar, Ibaka ile ilgilenenler arasındalar. Yine de (Los Angeles) Lakers ona başka bir şampiyonluk konusunda en iyi şansı sunacaktır."



31 yaşındaki Ibaka, Toronto'daki normal sezonda maç başına 15.4 sayı, 8.2 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları ile oynarken, playofflarda takımın önemli bir parçası olmaya devam etmiş ve 14.8 sayı ve 7.7 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



