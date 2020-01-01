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Ibaka ve Brooklyn arasında "karşılıklı ilgi var"

Heavy.com'dan Brandon "Scoop B" Robinson'a göre, eski Toronto Raptors forveti Serge Ibaka ve Brooklyn Nets arasında "karşılıklı ve güçlü bir ilgi" bulunuyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Heavy.com'dan Brandon "Scoop B" Robinson'a göre, eski Toronto Raptors forveti Serge Ibaka ve Brooklyn Nets arasında "karşılıklı ve güçlü bir ilgi" bulunuyor.

Ibaka, Toronto Raptors ile olan sözleşmesi sona erdiği için bu ölü sezonda sınırsız bir serbest oyuncu konumunda.

Çok yönlü forvet, iyi arkadaşı Kevin Durant ile yeniden bir araya gelmekle ilgilense de, yakında başlayacak olan serbest oyuncu döneminde birkaç takımın ilgisini çekmesi bekleniyor.

Ibaka, önceki sezon Raptors ile 15.4 sayı ve 8.2 ribaund ortalamalarına sahipti.

NBA, 20 Kasım Cuma günü serbest oyuncu dönemini başlatacak.


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