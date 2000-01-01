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Ibaka, sözleşmesi bittiğinde de Raptors'da kalmak istiyor

Toronto Raptors uzunu Serge Ibaka, anlaşması sona erdiğinde Raptors ile kalmaya devam etmek istediğini belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors uzunu Serge Ibaka, anlaşması sona erdiğinde Raptors ile kalmaya devam etmek istediğini belirtti.

Üç yıllığı 65 milyon dolarlık bir sözleşmenin son sezonunda yer alan Raptors forveti, Sportsnet'ten Matt Rodrigo ile yaptığı bir röportajda, bu yaz takımla yeniden anlaşmaya istekli olduğunu söyledi:

"Kalacağım, kardeşim. Burası çok güzel. Burası güzel bir şehir ve insanlar da güzel. En iyi takımlardan da birine sahibiz. Neden ayrılayım?"

Ibaka şu anda maç başına 27.5 dakika oynuyor kariyerinin en iyisi olan 16.0 sayı ve 8.3 ribaunt ortalamalarla oynuyor. Kendisine Doğu Konferansı'ndaki en iyilerden biri olan bir kadroda yer bulan Ibaka ve Raptors, koronavirüs salgını nedeniyle NBA'in askıya alınmasından önce, Doğu playofflarında ikinci sırada yer alıyorlardı.


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