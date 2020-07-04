Ibaka, oyunculara KOVID-19 için verilen yüzüğü gösterdi!

Toronto Raptors forveti Serge Ibaka, oyuncuların Orlando'daki bubble'ın içinde takabilecekleri Oura yüzüğünü sergiledi.NBA, Orlando'da bir bubble'ın içine geri döndüğünde, oyuncular maçlara titanyum yüzükler takarak girebilecekler.Oura yüzükleri, taşıyıcının %100 sağlıklı olup olmadığını tespit edecek. Yüzükler, kişinin KOVID-19'a karşı savunmasızlığını kontrol etmek adına, oyuncuların kalp atış hızını, kalp atış hızı değişkenliğini, solunum hızını ve ateşini izleyecek.Ibaka, 300 dolardan fazla fiyatı olduğu tahmin edilen yüzüğü gösteren kısa bir video paylaştı.Oyuncular, sezon Orlando'da devam ettiğinde cihazı takma opsiyonuna sahip olacaklar. Bubble'ın içindeyken, tüm oyuncuların NBA'in belirlediği bir dizi yönergelere uyması gerekecek. Kampüsten ayrılan herkesin kendi karantinaya alması gerekecek ve o sürede kaçırılan maçların tazminatını kaçıracaklar.