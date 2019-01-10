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Ibaka: "Kawhi'ın kalmasına ihtiyacımız var"

Toronto Raptors uzunu Serge Ibaka, takım arkadaşı Kawhi Leonard'ın "kalmasına ihtiyaçları olduğunu" belirtti.

Toronto Raptors uzunu Serge Ibaka, takım arkadaşı Kawhi Leonard'ın "kalmasına ihtiyaçları olduğunu" belirtti.

Bu sezon sonunda serbest kalacak olan Kawhi'a, Toronto 1 Temmuz tarihinde beş yıllığı 190 milyon dolarlık bir maksimum kontrat uzatma teklifi sunabilecek.

Ibaka, Kawhi için şu ifadeleri kullandı:

"Kalmasına ihtiyacımız var. Herkesi güvende tutuyor. O giderse kimse güvende olmaz."

Ibaka aynı zamanda Kawhi'da, Oklahoma City Thunder'dan eski takım arkadaşları Russell Westbrook ve Kevin Durant'ten benzerlikler gördüğünü de ekledi:

"Benzer mentaliteleri var, eğer bir şeyi yapmak isterlerse yapabileceklerini biliyorlar."

27 yaşındaki Kawhi, bu sezon 27.3 sayı ve 7.8 ribaund ortalamaları yakalıyor.




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