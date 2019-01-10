Ibaka: "Kawhi'ın kalmasına ihtiyacımız var"

Toronto Raptors uzunu Serge Ibaka, takım arkadaşı Kawhi Leonard'ın "kalmasına ihtiyaçları olduğunu" belirtti.
Bu sezon sonunda serbest kalacak olan Kawhi'a, Toronto 1 Temmuz tarihinde beş yıllığı 190 milyon dolarlık bir maksimum kontrat uzatma teklifi sunabilecek.
Ibaka, Kawhi için şu ifadeleri kullandı: "Kalmasına ihtiyacımız var. Herkesi güvende tutuyor. O giderse kimse güvende olmaz."
Ibaka aynı zamanda Kawhi'da, Oklahoma City Thunder'dan eski takım arkadaşları Russell Westbrook ve Kevin Durant'ten benzerlikler gördüğünü de ekledi: "Benzer mentaliteleri var, eğer bir şeyi yapmak isterlerse yapabileceklerini biliyorlar."
27 yaşındaki Kawhi, bu sezon 27.3 sayı ve 7.8 ribaund ortalamaları yakalıyor.