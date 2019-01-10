Ibaka: "Kawhi'ın kalmasına ihtiyacımız var"

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Toronto Raptors uzunu Serge Ibaka, takım arkadaşı Kawhi Leonard'ın "kalmasına ihtiyaçları olduğunu" belirtti.Bu sezon sonunda serbest kalacak olan Kawhi'a, Toronto 1 Temmuz tarihinde beş yıllığı 190 milyon dolarlık bir maksimum kontrat uzatma teklifi sunabilecek.Ibaka, Kawhi için şu ifadeleri kullandı:Ibaka aynı zamanda Kawhi'da, Oklahoma City Thunder'dan eski takım arkadaşları Russell Westbrook ve Kevin Durant'ten benzerlikler gördüğünü de ekledi:27 yaşındaki Kawhi, bu sezon 27.3 sayı ve 7.8 ribaund ortalamaları yakalıyor.