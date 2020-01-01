Ibaka: "Bubble'dan cidden ayrılmayı düşünüyorduk"

Toronto Raptors forveti Serge Ibaka, ligdeki bazı oyuncuların, geçtiğimiz hafta birden fazla takımın kendi playoff maçlarını protesto ettikten sonra, neredeyse Orlando'daki NBA kampüsünden ayrılmaya karar verdiklerini söyledi.



Ibaka, TSN'den Josh Lewenberg'e şunları söyledi:



"Ayrılmak üzereydik. Çok yakındık. Ancak bir grup olarak bazı şeyleri çözdük. Burada kaldık ve sadece basketbol oynamak için değil, platformumuzu bir şeyleri değiştirmeyi denemek için kullanmak adına buradayız."



Milwaukee Bucks, Jacob Blake'in Milwaukee'nin yaklaşık 40 mil güneyinde - Kenosha, Wisconsin'de polis tarafından vurulmasına yanıt olarak boykotun kıvılcımını çıkarmış ve Orlando Magic'e karşı Çarşamba günü 5. maç öncesinde soyunma odasından ayrılmamayı seçmişti. Oynaması planlanan diğer tüm takımlar da aynı şeyi yapmış ve NBA sonunda tüm playoff maçlarını Cumartesi gününe ertelemişti.



Ancak Bucks'ın kararı, diğer NBA oyuncuları da dahil olmak üzere herkesi şaşırtmıştı ve takımdan bir grup, sonraki adımları belirlemek için aynı gece bir toplantı düzenlemişti. Bildirildiğine göre gergin olan bu toplantı sırasında, Los Angeles Lakers ve LA Clippers sezona devam etmeme kararı almış, ancak yine de Perşembe günü için ikinci bir toplantı planlamışlardı.



Oyuncular NBA takım sahipleriyle görüştükten sonra, iki taraf bir sosyal adalet koalisyonunun kurulması ve diğer bazı sosyal adalet girişimleri de dahil olmak üzere sezon sonrasına devam etme şartları üzerinde anlaşmıştı.



"CİDDEN DEĞERLENDİREBİLİRDİK"



Bununla birlikte, Ibaka'nın takım arkadaşı Kyle Lowry, oyuncuların bu taahhütleri yerine getirmeselerdi, bubble'ı terk etmiş olacaklarını söyledi:



"Bence biz (Raptors ve diğer NBA oyuncuları) ayrılmayı ciddi bir şekilde düşünüyorduk. Bana kalırsa bu cidden düşünülebilirdi (NBA ve NBAPA'nın taahhüt ettiği girişimler olmasaydı)."



Lakers'ın yıldızı LeBron James, Lowry ve Ibaka'nın düşüncelerine katılmış ve toplantının ardından sezonu bitirmekle ilgili "büyük çekinceleri" olduğunu kabul etmişti. Ancak 35 yaşındaki oyuncu, sporcuları oynamaya devam etmeye teşvik eden eski ABD başkanı Barack Obama ile görüşmüştü. James daha sonra, hem oyuncularla hem de takım sahipleriyle ilerlemek için bir plan geliştirilmesine yardımcı olmuştu.



