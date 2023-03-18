IBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Elif Güneri tur atladı!

Hindistan'da başlayan IBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 75 kiloda mücadele eden milli sporcu Elif Güneri, üst tura yükseldi.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 27 Mart'a kadar sürecek organizasyonda ikinci gün müsabakalarında 5 milli sporcu ringe çıktı.
Ringe çıkan ay-yıldızlı sporculardan Elif Güneri, Taylandlı rakibi Baison Manikon'u yenerek tur atladı.
Milli sporculardan 63 kiloda yarışan Urguya Us, Çin'den Chengyu Yang'a, 81 kiloda Eda Yenilmez Belarus'tan Viktoriya Kebikava'ya, 60 kiloda Arife Yeliz Altın, Tacikistan'dan Mijgona Samadova'ya, 70 kiloda mücadele eden Zehra Ceren Tunçer ise Meksika'dan Enedina Garcia Lopez' yenilerek turnuvaya veda etti.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 27 Mart'a kadar sürecek organizasyonda ikinci gün müsabakalarında 5 milli sporcu ringe çıktı.
Ringe çıkan ay-yıldızlı sporculardan Elif Güneri, Taylandlı rakibi Baison Manikon'u yenerek tur atladı.
Milli sporculardan 63 kiloda yarışan Urguya Us, Çin'den Chengyu Yang'a, 81 kiloda Eda Yenilmez Belarus'tan Viktoriya Kebikava'ya, 60 kiloda Arife Yeliz Altın, Tacikistan'dan Mijgona Samadova'ya, 70 kiloda mücadele eden Zehra Ceren Tunçer ise Meksika'dan Enedina Garcia Lopez' yenilerek turnuvaya veda etti.
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