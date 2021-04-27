IBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası kurası çekilecek

19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı'nın da mücadele edeceği 2021 19 Yaş Altı Dünya Kupası'nın kura çekimi çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
IBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası kurası çekilecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Nisan 2021 12:51
19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı'nın da mücadele edeceği FIBA 2021 19 Yaş Altı Dünya Kupası'nın kura çekimi çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Letonya'nın Riga ve Daugavpils şehirlerinin ev sahipliği yapacağı organizasyonun kura çekimi, TSİ 18.30'da başlayacak ve FIBA'nın YouTube kanalında canlı yayımlanacak.

2019 yılında düzenlenen 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda İspanya ile final oynayan milli takım, bu turnuvadaki başarısından dolayı Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etmişti.

Kura çekimine katılacak takımlar şöyle:

Afrika: Mali, Senegal

Amerika: ABD, Kanada, Arjantin, Porto Riko

Asya/Okyanusya: Avustralya, Çin, Kore, Japonya

Avrupa: Türkiye, İspanya, Fransa, Litvanya, Sırbistan, Letonya (ev sahibi).

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.