IBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası kurası çekilecek

19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı'nın da mücadele edeceği FIBA 2021 19 Yaş Altı Dünya Kupası'nın kura çekimi çarşamba günü gerçekleştirilecek.



Letonya'nın Riga ve Daugavpils şehirlerinin ev sahipliği yapacağı organizasyonun kura çekimi, TSİ 18.30'da başlayacak ve FIBA'nın YouTube kanalında canlı yayımlanacak.



2019 yılında düzenlenen 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda İspanya ile final oynayan milli takım, bu turnuvadaki başarısından dolayı Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etmişti.



Kura çekimine katılacak takımlar şöyle:



Afrika: Mali, Senegal



Amerika: ABD, Kanada, Arjantin, Porto Riko



Asya/Okyanusya: Avustralya, Çin, Kore, Japonya



Avrupa: Türkiye, İspanya, Fransa, Litvanya, Sırbistan, Letonya (ev sahibi).



