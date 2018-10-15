Iasmin Latovlevici: ''Fenerbahçe'nin üzerindeyiz...''

Geçen sezon Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra sezon başında Bursaspor'a transfer olan Romanyalı sol bek Iasmin Latovlevici, Romanya basınına röportaj verdi ve önemli açıklamalarda bulundu.Bursaspor'un ligdeki performansını değerlendiren Latovlevici, ''Sıralamaya baktığınızda ilk başlarda çok kötüydük ama Ankaragücü'nü 1-0 yendik ve tehlikeli bölgeden uzaklaştık.'' diye konuştu.Yaşadığı sakatlığın ardından yazın futbolu bırakmayı bile düşündüğünü söyleyen Romanyalı futbolcu, ''Steaua ile anlaşamayınca futbolu bile bırakmayı düşündüm. O dönemlerde menajerim Bursaspor, Las Palmas ve Kıbrıs'tan bir takımla görüşüyordu. Ardından tekrar ne kadar iyi bir futbolcu olduğumu kanıtlamak istedim. Çünkü ben buyum! Hala bunu gösterebilirim. 30 yaşında Galatasaray'a gittim. Daha ne yapayım?'' dedi.Galatasaray kariyeri hakkında da konuşan tecrübeli sol bek, ''Galatasaray'da maskeyle oynadım, insanlar bunu unutuyor. Zor nefes alıyordum. Sürekli maç içinde başım ağrıyordu. Oynamak için her şeyi yaptım. 30 yaşında başka bir kültürü öğrenmek zor oluyor. Çok çalışmanız gerekiyor. Bazı hatalar yaptım ve bunun ben de farkındayım. Baktığınız zaman sadece bir askerim, general değilim.'' sözlerini kullandı.Türkiye ile Romanya futbolunu karşılaştıran Latovlevici, ''En büyük fark para. Futbolcu farkı da çok büyük. Antrenman sahalarının Romanya'da daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında karşılaştırabilecek bir şey yok. Türkler, milyon eurolar ile maaş veriyor.'' şeklinde konuştu.