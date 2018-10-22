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Ianni'nin cezası onun ellerinde!

Haftasonu oynanan Chelsea Manchester United karşılaşmasında Jose Mourinho'ya karşı harekerlerde bulunan Ianni'nin cezası ile ilgili sonuç belli oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ianni'nin cezası onun ellerinde!
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22 Ekim 2018 16:52
İngiltere Premier Lig'in 9 haftasında oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Chelsea - Manchester United karşılaşmasına Ianni - Mourinho kavgası damga vurmuştu.

Ross Barkley'in son dakika golü sonrası Manchester teknik direktörü Mourinho'ya yaptığı el hareketi sonrasında oldukça eleştirilen İanni için cezanın kimin vereceği belli oldu.

İngiliz medyasında oldukça tartışılan ve istifası istenilen İanni'ye cezayı Maurizio Sarri'nin vereceği aktarıldı.

Maç sonrasında Ianni'nin, Mourinho'dan özür dilediği ve Portekizli teknik direktörün özrü kabul ettiği öğrenildi.



CHELSEA TARAFTARI JOSE'YE SAYGILI OLMALI

Sky Sports'un haberine göre; Chelsea, ceza konusunda insiyatifi Sarri'ya bırakırken, sonuç almak için karşılaşmanın gözlemcisi Mike Dean'in raporunu bekleyecek.

 

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