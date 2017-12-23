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Ianis Hagi'ye Serie B'den teklif var!

Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'nin Fiorentina'da forma şansı bulamaması sebebiyle takımdan ayrılmak istediği ve Serie B ekibi Empoli'den teklif aldığı kaydedildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ianis Hagi'ye Serie B'den teklif var!
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23 Aralık 2017 07:20
Ianis Hagi için flaş transfer iddiası! Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi için Serie B ekiplerinden Empoli, Fiorentina'nın kapısını çaldı.

Romanya basınında yer alan habere göre; Serie B'de liderin 5 puan gerisinde bulunan Empoli'nin Ianis Hagi için yaptığı teklife hem kulüp hem Gheorghe Hagi sıcak bakıyor.

HAGI AÇIKLAMIŞTI

Hagi, oğlu Ianis hakkında konuşurken ''Aradan bir buçuk sene geçti. Fiorentina, onu oynatmak için transfer ettiğini söylemişti ancak şu an durum ortada. Ianis'in neden oynamadığını bilmiyorum. Fiorentina'yı bu konuyla ilgili değerlendirmeyeceğim. Ancak onun için bir çözüm arıyorum. Oynayabileceği, ilk 14 isim içinde olabileceği bir kulüp arıyoruz. Oynamaya ihtiyacı var. Fiorentina'da bu konuda aynı görüşte. Gönlümüz Serie A'dan bir takımdan yana olsa da Serie B takımlarından gelecek teklifleri de devre dışı bırakmayacağız'' ifadelerini kullandı.

Fiorentina'nın 2016 yılında 2 milyon euroya kadrosuna kattığı 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon henüz dakika alamadı.

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