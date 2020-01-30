Ianis Hagi'nin yeni adresi belli oldu!

Belçika Ligi takımlarından Genk forması giyen Ianis Hagi, İskoçya'ya kiralandı.

Haber; Sporx.com
Ianis Hagi'nin yeni adresi belli oldu!
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30 Ocak 2020 16:19
Belçika Ligi ekibi Genk'te forma giyen Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'nin yeni durağı belli oldu.

21 yaşındaki orta saha futbolcusu, İskoçya Ligi takımlarından Glasgow Rangers'a kiralandı.

SATIN ALMA OPSİYONU: 5 M€!

Teknik direktör Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers'ın, Rumen oyuncuyu satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiraladığı belirtildi. Hagi'nin satın alma opsiyonu ise 5 milyon euro olarak belirlendi.

Genk takımıyla bu sezon 19 maça çıkan Hagi, 3 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

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