Ianis Hagi'den sürpriz sözler

'nin oğlu, Romanya basınına verdiği özel röportajında ilginç ifadeler kullandı.Ianis Hagi, babasının kendi teknik direktörü olmasının zor bir şey olduğunu dile getirirken, kıyaslamalarla ilgili de konuştu.Ianis Hagi, babasıyla çalışmanın kolay olmadığını söylerkenifadelerini kullandı.Babasıyla kıyaslanmasını değerlendiren Ianis,dedi.Fubtol dışında hobilerini anlatan Ianis Hagişeklinde konuştı.