Ianis Hagi'den sürpriz sözler

Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, Romanya basınına verdiği özel röportajında ilginç ifadeler kullandı.
Ianis Hagi, babasının kendi teknik direktörü olmasının zor bir şey olduğunu dile getirirken, kıyaslamalarla ilgili de konuştu.
Ianis Hagi, babasıyla çalışmanın kolay olmadığını söylerken ''Teknik direktörüm olarak babamla çalışmak hiç kolay değil çünkü çok katı. Ama bence tüm oyuncular onunla çalışmaktan dolayı çok mutlu. Birlikte futbol üzerine konuştuğumuzda birçok kez fikirlerimiz çakışıyor ama bu gelişmek için iyi bir şey'' ifadelerini kullandı.
Babasıyla kıyaslanmasını değerlendiren Ianis, ''Babamla kıyaslanmak beni rahatsız etmiyor, aksine bu beni motive ediyor. Kariyerim ilerledikçe bu kıyaslamanın daha çok yapılacağının da farkındayım ve buna hazırım'' dedi.
Fubtol dışında hobilerini anlatan Ianis Hagi ''Futbol dışında basketolu ve özellikle NBA'i takip etmeye seviyorum. Ayrıca tenis de izliyorum, özellikle Simone Halep ama basketbol daha çok seivyorum'' şeklinde konuştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Ianis Hagi, babasının kendi teknik direktörü olmasının zor bir şey olduğunu dile getirirken, kıyaslamalarla ilgili de konuştu.
Ianis Hagi, babasıyla çalışmanın kolay olmadığını söylerken ''Teknik direktörüm olarak babamla çalışmak hiç kolay değil çünkü çok katı. Ama bence tüm oyuncular onunla çalışmaktan dolayı çok mutlu. Birlikte futbol üzerine konuştuğumuzda birçok kez fikirlerimiz çakışıyor ama bu gelişmek için iyi bir şey'' ifadelerini kullandı.
Babasıyla kıyaslanmasını değerlendiren Ianis, ''Babamla kıyaslanmak beni rahatsız etmiyor, aksine bu beni motive ediyor. Kariyerim ilerledikçe bu kıyaslamanın daha çok yapılacağının da farkındayım ve buna hazırım'' dedi.
Fubtol dışında hobilerini anlatan Ianis Hagi ''Futbol dışında basketolu ve özellikle NBA'i takip etmeye seviyorum. Ayrıca tenis de izliyorum, özellikle Simone Halep ama basketbol daha çok seivyorum'' şeklinde konuştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın