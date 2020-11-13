Ianis Hagi, ülkesinde eleştiri konusu oldu

Rangers forması giyen Ianis Hagi, Romanya Milli Takımı'ndaki performansıyla eleştirilerin odağına oturdu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Ianis Hagi, ülkesinde eleştiri konusu oldu
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13 Kasım 2020 17:21
Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis, ülkesinin formasıyla gösterdiği performans nedeniyle Romen taraftarların tepkisine uğruyor.

Rangers forması giyen genç oyuncu, Romen futbolunun en büyük yeteneği olan babası nedeniyle her zaman gündemde yer alıyor.

Aynı zamanda Rumen medyasında eleştiri konusu olan Ianis için, Steven Gerrard tarafından da son üç maçta ilk 11'de yer almadığı hatırlatıldı.

"CANIMIZI ACITIYOR"

Romanya Futbol Federasyonu yetkilisi Mihai Stoichita; "Ianis Hagi'yi yok etmek istiyorlar. Biz oyuncularımızı zor şartlar altında yetiştirirken, bu yaşananlar canımızı yakıyor. Bir yıl önceki performansları için göklere çıkartılıyorlar ama iki maç işler iyi gitmeyince onları yok etmek istiyorlar. Bunu yapamazsınız!" dedi.

Ianis Hagi, son milli maçlar için Romanya Milli Takımı kadrosuna çağrılmadı. Genç on numara oyuncusu, bunun yerine Romanya U21 Milli Takımı'nın kadrosuna dahil edildi.



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