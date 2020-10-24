Ianis Hagi, Rangers'ta hedef tahtasında

İskoçya Ligi takımlarından Rangers forması giyen Ianis Hagi'nin 2-0 kazandıkları Standard Liege maçındaki performansı ve aldığı maaş tartışma konusu oldu.



Rangers'ın Galatasaray ile oynadığı karşılaşmada beğeni toplayan Ianis Hagi, Standard Liege maçında ise farklı bir gündem konusu oldu. İskoç basınından The Boot Room, "Bir dribling bile yapmadı" ifadelerine yer verdi. Rumen basını da bunu sayfalarına taşıdı.



Yapılan eleştiride şu ifadeler kullanıldı; "Ianis bu sezon başında bonservisiyle transfer edildi ancak Gerrard'ın takımına alışmakta güçlük çekiyor. Standard Liege maçında driblingini bile görmedik, bu da endişe yarattı. Bu sezon sadece 1 gol attı. Haftalık 19 bin sterlin kazanan bir oyuncu için yeterli bir performans değil"



22 yaşındaki Rumen oyuncu bu sezon ligde 10 maçta 1 gol atarken 5 asist yapma başarısı göstermişti.



