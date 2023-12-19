Ianis Hagi için flaş Galatasaray iddiası! Sumudica açıkladı

Listesinde birçok yıldız bulunan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi yeniden Galatasaray ile anılmaya başladı. Rumen teknik adam Marius Sumudica, transfer iddiaları hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler..

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ianis Hagi için flaş Galatasaray iddiası! Sumudica açıkladı
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19 Aralık 2023 12:38
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine birçok isim girmeye devam ediyor.

Teknik direktör Okan Buruk ile yönetim, operasyonu koordineli bir şekilde yürütüyor.

Devre arasında önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda, kadro planlaması titizlikle yapılıyor.

Orta saha, sol bek ve stoper transferleri düşünen Galatasaray'da ayrılacak oyuncuların durumuna göre yeni gelişmeler yaşanması muhtemel.

Listesinde yıldız futbolcular bulunan Cimbom, ocak ayında resmi girişimlere başlayacak. Hummalı bir çalışma içinde olan Aslan'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

IANIS HAGI YENİDEN GÜNDEMDE!

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi yeniden Galatasaray ile anılmaya başladı.

SUMUDICA'DAN FLAŞ İDDİA: GALATASARAY'DA OYNAYAMAZ!

Gaziantep FK'da görev yapan Rumen teknik adam Marius Sumudica'ya olası transferle ilgili fikri soruldu.

Transfer sorusuna net cevap veren Sumudica, Ianis Hagi'nin Galatasaray'da forma giyecek kalitede bir performansı olmadığını söyledi.

Sumudica, "Ianis iyi bir oyuncu ama şu anda Galatasaray'da oynayamaz. Sadece o değil hiçbir Rumen futbolcu şu anki Galatasaray kadrosunda oynayamaz." ifadelerini kullandı.

RANGERS'A DÖNEBİLİR!

Haberin devamında, Alaves'te kiralık olarak forma giyen Ianis Hagi'nin bu kış Rangers'a dönebileceği ifade edildi. İspanyol ekibinde beklediği süreleri bulamayan Rumen futbolcunun Rangers'a dönmesinin en muhtemel seçenek olduğu belirtildi. Bu sezon La Liga'da 12 maçta sahaya çıkan Ianis Hagi, 1 asist yaptı. Rumen oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor. 

 
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