Ianis Hagi'den transfer iddilarına cevap!

Galatasaray'ın, efsane oyuncusu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'yi transfer etmek istediği iddia edilmişti.



Rangers'ın ağır sakatlık geçiren Ianis Hagi'yi satmak istediği şeklinde haberler İskoç basınına da yansıdı.



Transfer iddialarına yönelik olarak Hagi, "Dışarıdaki yazılanları kontrol edemiyorum. Burayı ve taraftarları seviyorum. Kesin olan şey bu sezon 7 maçımın kaldığı ve kamp döneminde güçlenmem gerektiği. Odaklandığım tek şey bu. Rangers'la sözleşme uzattım ve geleceğimi buraya adadım. Bu konuda başka ne diyebilirim? Bu konuları sezon sonunda konuşalım." dedi.



Rumen oyuncu Rangers ile toplam 93 maça çıktı. 15 gol attı ve 21 de asist yapma başarısı gösterdi.





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