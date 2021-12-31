Ian Miller, Büyükçekmece Basketbol'da

Büyükçekmece Basketbol, ABD'li oyun kurucu Ian Miller ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığını duyurdu.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz 2021-2022 sezonu devamında Ian Miller ile anlaşmaya varmıştır. Transferin kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
30 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde daha önce Türkiye'de Uşak Sportif formasını da giymişti.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz 2021-2022 sezonu devamında Ian Miller ile anlaşmaya varmıştır. Transferin kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
30 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde daha önce Türkiye'de Uşak Sportif formasını da giymişti.