Ian Miller, Büyükçekmece Basketbol'da

Büyükçekmece Basketbol, Ian Miller ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Ian Miller, Büyükçekmece Basketbol'da
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31 Aralık 2021 16:39
Büyükçekmece Basketbol, ABD'li oyun kurucu Ian Miller ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz 2021-2022 sezonu devamında Ian Miller ile anlaşmaya varmıştır. Transferin kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

30 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde daha önce Türkiye'de Uşak Sportif formasını da giymişti.


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