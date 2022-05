Hyundai STARIA ile Tüm Hayaller Ona Sığar

ARDA GÜLER

Bir şeyi başarmak için önce hayal kurmak gerekir. Spor dünyasındaki yıldızlar da hayaller kurar ve bunu gerçekleştirmek için sonuna kadar savaşır. Mutlaka senin de bir hayalin vardır... Seni hayallerinin de tek bir şeye sıcağına eminiz... Haydi birlikte bir tura çıkalım...Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yeteneği Arda Güler, kısa sürede kendini futbolseverlere hayran bıraktı. Bu genç yaşında yaptıklarıyla Alex de Souza'yı andıran Arda Güler'in birçok hayali var. İlk olarak Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak isteyen Arda Güler, daha sonra ise Avrupa'ya açılmayı hayal ediyor. Arda Güler, "İleride futbol hayatımı Premier Lig veya La Liga'da sürdürmek istiyorum." diyerek ise hayalini paylaşıyor.Türk futboluna uzun yıllardır teknik direktör olarak hizmet eden Hikmet Karaman, unutulmayacak bir başarının altına imza atmanın hayalini kuruyor. Birçok takımda görev yapan Hikmet Karaman, önce Süper Lig'de şampiyonluk, sonrasında ise Avrupa'da kupa kaldırmak istiyor. Karaman bu hayalini ise şu sözlerle anlatıyor, "Öncelikli hedefimde Türkiye Ligi şampiyonluğu var. Bunu mutlaka başaracağım ama bu beni kesmez. Asıl hedefim Avrupa'da kupa kaldırmak."Erzincanspor'dan Galatasaray'a gelen ve kısa süre oynadığı futbolla sarı-kırmızılıların vazgeçilmezi olan, Milli Takım'a yükselen Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da birçok kulübün radarına girdi. Scoutlar tarafından yakından izlenen Kerem Aktürkoğlu'nun hayallerini, öncelikle tek bir ülke süslüyor. Kerem Aktürkoğlu, "Hayalim tabii ki Premier Lig... Bence bütün futbolcuların hayalidir. Çünkü gerçekten en güzel, en iyi futbolun oynandığı lig olduğunu düşünüyorum." diyerek hayalini anlattıktan sonra sözlerine şöyle devam ediyor; "Ama kendi futbolum açısından dersek Almanya ve İspanya Ligi benim için uygun diye düşünüyorum. İnşallah, Allah nasip eder de oralara gidebilirsem başarılı olabileceğimi düşünüyorum."Türk futbolunun en renkli isimlerinden biri olan Yılmaz Vural, taraflı tarafsız herkes tarafından seviliyor. Türkiye'de neredeyse 81 ilde görev yapmış olan Yılmaz Vural'ın gerçekleştirmek istediği tek bir hayali var. 69 yaşındaki deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'yi çalıştırmak ve ne kadar usta bir teknik adam olduğunu dosta, düşmana göstermek istiyor. Bu hayalinden bir gün bile vazgeçmeyen Yılmaz Vural "Fenerbahçe ile elbet bir gün buluşacağız. Halk getirecek beni." diyerek ne kadar inatçı olduğunu da gösteriyor.Galatasaray'ın ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Terim, UEFA Kupası'nın yanı sıra Milan'ı çalıştırarak, hayalin çok ötesinde başarıların altına imza attı. Futbolda unutulmayacak birçok şey yaşayan Fatih Terim'in artık tek bir hayali var... Fatih Terim o hayalini şöyle anlatıyor; "Elbette, hayalim Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. 20 sene evvel, 'UEFA Şampiyonu olabiliriz, bu sene bütün kupaları alabiliriz.' dediğim zaman, gülenler, inanmayanlar olmuştu. Biz dünyada 1 numaraya çıktık ve en iyi futbol oynayan takım ilan edildik ve UEFA Şampiyonu olduk. Makas açıldı ama yine de bu farkı kapatacak projeler var."Henüz 19 yaşında olan Alperen Şengün, Beşiktaş'ta sadece bir sezonda gösterdiği harika performansın ardından çocukluk hayali NBA'in yolunu tuttu. Houston Rockets'ta başarılı işler yapan milli basketbolcu, uzun yıllar NBA'de adından söz ettirecek gibi görünüyor. Basketbolla yaşayan Alperen Şengün, kısa sürede başardıklarına rağmen hayal kurmaktan ve daha iyisini istemekten vazgeçmiyor. Alperen Şengün'ün hayalinde ise en kısa sürede NBA All-Star'a ilk 5 başlamak yatıyor.Türk basketbol tarihinin en önemli isimlerinden biri kuşkusuz Ergin Ataman. 56 yaşındaki başarılı Türk antrenör, Koraç Kupası, Saporta Kupası, EuroCup, EuroChallenge ve iki EuroLeague şampiyonluğuyla adına tarihe altın harflerle kazıdı. Anadolu Efes ve Milli Takım'ı aynı anda götürme kararı alan Ergin Ataman, başarılara doymayan ve her gün daha iyisini yapabileceğini düşünen bir isim. Ergin Ataman'ın en en büyük hali ise bir gün NBA'de olmak ve orada da bir numara olmak! Bu bir hayal olabilir ama Ergin Ataman için imkansız yoktur.Beşiktaş altyapısından çıkan Rıdvan Yılmaz, Sergen Yalçın'ın kendisine verdiği şansı iyi kullanarak, siyah-beyazlı takımda kendine yer bulmayı başardı. Oynadığı futbolla, A Mili Takım'a kadar yükselen 21 yaşındaki sol bek, Avrupa'da scoutlar tarafından yakından takip ediliyor. Avrupa hayali olan Rıdvan Yılmaz, "Türk futbolcusunu Avrupa'da en iyi şekilde temsil ederim. Tabii her futbolcunun hedefi vardır. Benim de İngiltere'de oynamak en büyük hayalim. Bir gün neden olmasın?" sözleriyle hedeflerinin olduğunu dile getiriyor.Türk futbolunun önemli yeteneklerinden biri olan İrfan Can Kahveci, Medipol Başakşehir'deki başarılı günlerinin ardından Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Fenerbahçe'nin önemli bir yatırım olarak kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, henüz 26 yaşında ve önünde daha çok yolunun olduğunu düşünüyor. Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istediğini söyleyen İrfan Can Kahveci, sonrasında en büyük hayalinin Avrupa'ya gitmek olduğunu söylüyor. İrfan Can Kahveci; "Avrupa'da La Liga'da oynamak isterim" diyerek açık adres de belirtiyor.Paris Saint Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, kulübünün 3 yıl için toplamda teklif ettiği 600 Milyon Euro'luk ücretin ardından çocukluk hayali Real Madrid'e gidemedi. Ancak Mbappe, Real Madrid hayalini hala içinde saklı tutuyor. PSG'ye imza atmasının ardından "Real Madrid'e 'Hayır' demedim, Fransa ve Paris Saint-Germain'e 'Evet' dedim" diyerek, İspanyol ekibine mesaj gönderdi. PSG'den sonra Mbappe, çocukluk aşkı Real Madrid'e kavuşmak için adeta gün sayıyor diyebiliriz.Fenerbahçe futbolu bıraktıktan sonra teknik adamlık kariyerine Fenerbahçe'de başladı. Yeni bir kariyere, en tepede başlamak kolay değildir. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de 10 maçta sadece 1 kez kaybetti ama kaçan şampiyonluk nedeniyle yollar ayrıldı. Ancak henüz teknik adamlık kariyerinin başında olan Emre Belözoğlu, kısa bir süre önce "Teknik direktörlükte daha çok geliştikten, daha donanımlı hale geldikten sonra inşallah tekrar Fenerbahçe'de çalışmak isterim." diyerek hayalini itiraf etti.Her sporcunun, her antrenörün bir hayali olduğu kadar, her insanın da bir gün gerçekleştirmek istediği hayalleri vardır. Şimdi sizin hayalleriniz de tek bir şeye sığacak; Hyundai Staria! Artık tüm yolculuklarınızı sınırlamalar olmadan gerçekleştirebileceksiniz. Maksimum konfor sunan iç mekan, devrim niteliğindeki modern dış tasarım ve yenilikçi donanımları ile STARIA ayağınızı yerden kesecek! Elektrikli sağ ve sol kayar kapılar, LED ön farlar, 8" multimedya ekranı ile bambaşka kalitede yolculuklar yaşayacaksınız.