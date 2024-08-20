Hyun Seok Hong, Trabzonspor için geliyor!

Trabzonspor, Gent forması giyen Hyun Seok Hong transferi için geri sayıma geçti.
Gent forması giyen ve Trabzonspor'un transferi için her konuda anlaşma sağladığı Hyun Seok Hong'un pazartesi Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu. Takımdan ayrılacağını ve Trabzonspor'dan gelen teklifi kabul ettiğini açıklayan Güney Koreli orta saha oyuncusunun evrak işlemleri tamamlanamadığı için pazartesi günü Türkiye'ye gelemedi.
Oyuncunun kulübüyle el sıkışan Trabzonspor sözleşmeyi hazırladı. Yazışmaların tamamlanmasıyla birlikte hafta içinde oyuncunun Trabzon'a gelmesi bekleniyor.
Trabzonspor, 25 yaşındaki futbolcu için 4.3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Güney Koreli ofansif orta saha oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak.
Gent forması giyen ve Trabzonspor'un transferi için her konuda anlaşma sağladığı Hyun Seok Hong'un pazartesi Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu. Takımdan ayrılacağını ve Trabzonspor'dan gelen teklifi kabul ettiğini açıklayan Güney Koreli orta saha oyuncusunun evrak işlemleri tamamlanamadığı için pazartesi günü Türkiye'ye gelemedi.
Oyuncunun kulübüyle el sıkışan Trabzonspor sözleşmeyi hazırladı. Yazışmaların tamamlanmasıyla birlikte hafta içinde oyuncunun Trabzon'a gelmesi bekleniyor.
Trabzonspor, 25 yaşındaki futbolcu için 4.3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Güney Koreli ofansif orta saha oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak.