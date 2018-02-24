HWA Gaming herkesi şaşırttı!

Karşılaşmanın seçim yasaklama ekranı şu şekilde:oylamasını kazanan taraf iseoldu.İlk kan dakika 9'da Team Aurora tarafına gitti. Ardından takım Dağ Ejderi'ni de hanesine yazdırdı.İlk koridor kanı ise HWA Gaming tarafına gitti. Rakibinin alt koridordan uzaklaşmasını fırsat bilen Revanche ve Achuu ikilisi ilk kule avantajını takıma kazandırdı.Karşılaşmanın erken dakikalarında kule ve alınan skorlar birbirine eşitti ancak HWA Gaming dakika 23'ü gösterdiğinde ortak koridorda çıkan takım savaşını kazandı ardından orta koridor ilk kulesini aldı. Böylece HWA gaming rakibiyle arasındaki altın farkını 2k civarına çıkardı.Karşılaşmanın kopma noktası ise dakika 27'de geldi. Team Aurora Baron güçlendirmesini almaya çalıştı. Ancak Ace'in mükemmel ultisi rakibin bu hamlesini durdumaya yetti. Ardından skorları toplayan HWA Gaming Baron güçlendirmesinin sahibi oldu.Aldıkları Baron güçlendirmesi sonrası HWA Gaming güçlenmeye devam etti. Daikika 41'de çıkan takım savaşını da kazanan HWA Gaming 42 dakika süren karşılaşmanının galibi oldu.