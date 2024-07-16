Huzurevinin 'ihtiyar delikanlıları' boccede yine zirveyi hedefliyor

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan huzurevinin "ihtiyar delikanlıları"ndan kurulan bocce takımı, bu yıl katılacakları Türkiye şampiyonasında ikinci kez birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.



Huzurevi sakinlerinin katılımıyla 7 yıl önce kurulan Bafra 75. Yıl Huzurevi Bocce Takımı, aynı yıl Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası'nda birinciliğe ulaştı.



Geçen yıl ise Türkiye dördüncülüğü elde eden yaşları 62 ile 78 arasında değişen 6 kişilik takım, bu sene düzenlenecek şampiyonada ikinci kez birincilik kürsüsüne çıkmayı amaçlıyor.



Huzurevi bocce takımı, Bafra Spor Salonu'nda haftada 5 gün Bafra 75. Yıl Huzurevi memuru antrenör Özcan Deniz nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor.



Bocce ile el, kol, göz ve vücut koordinasyonlarının artmasına katkı sağlayan huzurevi sakinleri, böylece hem zinde kalıyor hem de elde ettikleri başarılarla mutlu oluyor.



Antrenör Özcan Deniz, AA muhabirine, huzurevinde 3 yedek, 3 asil olarak 2017 yılında bocce sporuna başladıklarını söyledi.



İlk başlarda sahasız şekilde antrenman yaptıklarını belirten Deniz, "Sağ olsun, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz bize yer tahsis etti ve burada oynamaya başladık. Geçen yıl Türkiye dördüncüsü olduk. Bu yıl da inşallah Türkiye birincisi olma niyetiyle azimle çalışmaya devam ediyoruz." dedi.



Sporla huzurevi sakinlerinin başka illere giderek sosyalleşme fırsatı da bulduğunu anlatan Deniz, "Oradakiler de bizim ilimize geliyorlar, arkadaş ediniyorlar. Sporla sıkıntılarını unutmuş oluyorlar." diye konuştu.



Huzurevi sakinlerinin bocceyle huzur bulduğunu vurgulayan Deniz, "Buradaki amcalarımız maç yaptıktan sonra kendilerini daha zinde, daha mutlu, daha heyecanlı hissediyor. Biz de onların adına sevinip mutlu oluyoruz. Onları öyle gördükçe devam ediyoruz." ifadesini kullandı.



"Kendimi daha zinde, daha aktif hissediyorum"



Bocce takımı oyuncusu 71 yaşındaki Cevat Alver, takımın kurulduğu günden bu yana severek bocce oynadığını dile getirerek, "Çünkü biz bu sporu yaparken huzurumuz açılıyor, kendimize geliyoruz. Çok güzel bir spor. Herkese tavsiye ederim. Bu seneki amacımız, tekrar Türkiye şampiyonu olmak." dedi.



68 yaşındaki Ali Şükrü Uysal, bacağında protez bulunduğunu ama bunun bocce oynamasına engel olmadığını belirterek, şunları kaydetti:



"Oynadığımız oyundan memnunuz, stres atıyoruz. Spora hiçbir şeyin engel olmadığını belirtmek istiyorum. Azim ve kararlılık içinde vazifemizi yapıyoruz. Bunu oynadığım için mutluyum. Kendimi daha zinde, daha aktif hissediyorum. Yani bir yerde yaşımı dahi unutabiliyorum yaptığım spordan dolayı. Kendimi genç, dinamik hissediyorum."



62 yaşındaki Şefik Pak, daha önce hiç spor yapmadığını, oynamaya başladığı boccenin kendisine yaşama sevinci verdiğini vurguladı.



Geçen yıl ödül töreninde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile tokalaştığını belirten Pak, "Bana o kadar mutluluk verdi ki... Madalyamızı taktı, sertifikamızı verdi. En çok mutluluğu orada tattım." ifadesini kullandı.





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