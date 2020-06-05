Husuf namazı nasıl kılınır? Tüm sorulara cevaplar

Husuf namazı nedir Husuf (ay tutulması) namazı nasıl kılınır

ay tutulması 5 Haziran'da gerçekleşecek. Vatandaşlar husuf namazının ne zaman kılınacağını araştırmaya başladılar. ay tutulduğu zaman kılınan husuf namazının sünnet olup olmadığı ya da cemaatle kılınıp kılınmayacağı konusunda fakihler arasında farklı görüşler vardır. imam Şafii ve ahmed b. Hanbel'e göre ise husuf namazı da küsuf namazı gibi sünnettir ve cemaatle kılınabilir.ay tutulmasından sonra kılınan namazdır.ay tutulduğu zaman kılınan husuf namazının sünnet olup olmadığı ya da cemaatle kılınıp kılınmayacağı konusunda fakihler arasında farklı görüşler vardır. aralarında imam Şafii, ahmed b. Hanbel ve Davud ez-Zahiri'nin de bulunduğu bazı alimler küsuf namazıyla ilgili olarak rivayet edilen hadisteki, "Siz bunları tutulmuş görürseniz hemen tekbir getirin. allah'a dua edin, namaz kılın ve sadaka verin" ibaresini delil kabul ederek husuf namazıyla ilgili hükümlerin küsuf namazının hükümleriyle aynı olduğu görüşündedir. Ebu Hanife ve imam Malik ise ay tutulması güneş tutulmasından daha fazla meydana geldiği halde Hz. Peygamber'in bu sebeple namaz kılmadığını ifade ederek husuf namazının sünnet olmadığını belirtmişlerdir. Bununla birlikte ay tutulması sırasında tek başına iki ya da dört rek'at namaz kılınması müstehaptır. imam Şafii ve ahmed b. Hanbel'e göre ise husuf namazı da küsuf namazı gibi sünnettir ve cemaatle kılınabilir. ayrıca Şafii ve Malikiler'e göre husuf namazında kıraat açıktan yapılır."Niyet ettim allah rızası için iki rekat Husuf namazı kılmaya" diye niyet ederiz"allahu Ekber" diyerek iftitah Tekbiri alır ve namaza başlarızSübhaneke'yi okuruzEuzü-besmele çekeriFatiha Suresini okuruzKur'an'dan bir sure okuruzRüku'ya giderizSecde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye giderizayağa kalkarak kıyama dururuzBesmele çekerizFatiha Suresini okuruzKur'an'dan bir sure okuruzRüku'ya giderizSecde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye giderizOturarak Ettahiyyatu ve allahumme salli, allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz"Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.